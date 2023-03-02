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В Павловском районе экс-руководитель ЖКХ подозревается в злоупотреблении полномочиями

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-pavlovskom-rajone-eks-rukovoditel-zhkh-podozrevaetsya-v-zloupotreblenii-polnomochiyami
В Павловском районе экс-руководитель ЖКХ подозревается в злоупотреблении полномочиями

Оперативное сопровождение по уголовному делу в отношении 53-летнего бывшего и. о. директора МУП «ЖКХ» Атаманское осуществляют сотрудники УФСБ РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в декабре 2019 года МУП «ЖКХ» Атаманское из бюджета поселения выделили свыше 700 тыс. рублей на основании решения суда. Деньги были предназначены для установки сооружений, препятствующих проникновению посторонних на объекты водоснабжения.

В июле 2020 года подозреваемый заключил договор на выполнение работ с бывшим главой сельского поселения на безвозмездной основе. На момент подписания договора полномочий на это у подозреваемого не было, так как он занимал должность водителя-контролера, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе на СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Позднее, зная, что фактически договор не исполнен, злоумышленник подписал акт приемки выполненных работ.

На подозреваемого завели уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

Читайте также: в Краснодарском крае будут судить сельского главу и его сообщника за мошенничество на 1,4 млн рублей.

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