В Павловском районе аферистка похитила 350 тыс. рублей, «помогая» оформить инвалидность

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С заявлением о мошенничестве в полицию Павловского района обратилась местная жительница. Она сообщила, что ей позвонила женщина, представилась сотрудницей медучреждения и убедила в необходимости оформить инвалидность.

За помощь в подготовке документов она потребовала 100 тыс. рублей. Получив необходимую сумму, перестала выходить на связь. Сотрудники полиции установили личность подозреваемой. Ею оказалась 56-летняяю жительница Новороссийска. Женщину задержали в ее доме.

Дальнейшая проверка показала, что злоумышленница причастна к еще двум аналогичным преступлениям. Общая сумма ущерба трем потерпевшим составила порядка 350 тыс. рублей. Деньгами подозреваемая распорядилась по своему усмотрению.

На женщину завели уголовное дело. Ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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