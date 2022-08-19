В Краснодаре будут судить бизнесмена, похитившего 64 млн рублей под видом поставки пшеницы

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В августе в суд направили уголовное дело в отношении жителя Карачаево-Черкесской Республики, которого обвиняют в мошенничестве.

Следствие установило, что 64-летний мужчина с февраля по апрель 2021 года под видом поставки пшеницы похитил у краснодарской организации 64 млн рублей. Возбудили уголовное дело о мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере. Для возмещения ущерба заявлен гражданский иск, на имущество обвиняемого наложили арест.

Расследование завершено, материалы дела направили в Октябрьский районный суд Краснодара. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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