Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре будут судить бизнесмена, похитившего 64 млн рублей под видом поставки пшеницы

Происшествия
19.08.2022 13:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-budut-sudit-biznesmena-pohitivshego-64-mln-rublej-pod-vidom-postavki-pshenitsy
В Краснодаре будут судить бизнесмена, похитившего 64 млн рублей под видом поставки пшеницы
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В августе в суд направили уголовное дело в отношении жителя Карачаево-Черкесской Республики, которого обвиняют в мошенничестве.

Следствие установило, что 64-летний мужчина с февраля по апрель 2021 года под видом поставки пшеницы похитил у краснодарской организации 64 млн рублей. Возбудили уголовное дело о мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере. Для возмещения ущерба заявлен гражданский иск, на имущество обвиняемого наложили арест.

Расследование завершено, материалы дела направили в Октябрьский районный суд Краснодара. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае мужчина обманул покупателя четырех квартир на 22 млн рублей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре по делу об убийстве 5-летнего мальчика задержали его мать
В Краснодаре по делу об убийстве 5-летнего мальчика задержали его мать
В Сочи женщина ударила лезвием от строительного ножа сожителя своей подруги
В Сочи женщина ударила лезвием от строительного ножа сожителя своей подруги
Пьяный житель Краснодара в гостях избил знакомую до разрыва печени
Пьяный житель Краснодара в гостях избил знакомую до разрыва печени
Галина Золина покинула пост директора университетского лицея в Усть-Лабинском районе
Галина Золина покинула пост директора университетского лицея в Усть-Лабинском районе
В Анапе на пляже утонула женщина
В Анапе на пляже утонула женщина
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
  2. Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
  3. В Керчи сработали системы противовоздушной обороны
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами, слышны взрывы
  6. В Краснодаре пенсионерка передала заключенному в СИЗО накачанные наркотиками апельсины
Прямой эфир
Мы в соцсетях