В Краснодаре будут судить бизнесмена, похитившего 64 млн рублей под видом поставки пшеницы
Происшествия
19.08.2022 13:36
В августе в суд направили уголовное дело в отношении жителя Карачаево-Черкесской Республики, которого обвиняют в мошенничестве.
Следствие установило, что 64-летний мужчина с февраля по апрель 2021 года под видом поставки пшеницы похитил у краснодарской организации 64 млн рублей. Возбудили уголовное дело о мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере. Для возмещения ущерба заявлен гражданский иск, на имущество обвиняемого наложили арест.
Расследование завершено, материалы дела направили в Октябрьский районный суд Краснодара. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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