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В Краснодарском крае мужчина обманул покупателя четырех квартир на 22 млн рублей

Происшествия
09.08.2022 17:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-muzhchina-obmanul-pokupatelya-chetyreh-kvartir-na-22-mln-rublej
В Краснодарском крае мужчина обманул покупателя четырех квартир на 22 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Житель Армавира продал клиенту квартиры в Краснодаре, которые были в залоге у банка.

По данным следствия, в феврале 2018 года 52-летний мужчина предложил клиенту купить четыре квартиры и три парковочных места в одном из строящихся домов в Краснодаре. За это он получил 22 млн рублей. При этом продавец знал, что одна из квартир уже была зарегистрирована на другого дольщика, а остальные три находились в залоге у банка по кредиту. Полученные деньги мошенник присвоил себе.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчину заключили под стражу, его недвижимость и транспортные средства арестовали. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В декабре 2021 года потерпевший обратился на личный прием к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с жалобой на слишком длительное расследование этого уголовного дела. По указанию председателя СК РФ следователи региона изъяли уголовное дело из полиции и передали в Армавирский межрайонный СО.

Подозреваемого заключили под стражу, а на его недвижимость и автомобили наложили арест, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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