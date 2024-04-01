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В Павловский район приедет мобильный комплекс сдачи крови

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-pavlovskij-rajon-priedet-mobilnyj-kompleks-sdachi-krovi
В Павловский район приедет мобильный комплекс сдачи крови
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Павловской ЦРБ 2 апреля все жители и гости станицы смогут принять участие в донорской акции. Для этого нужны паспорт и СНИЛС.

За прошлую неделю в Краснодарском крае свыше 160 человек сдали кровь в мобильных пунктах. Благодаря таким акциям краевой станции переливания удалось заготовить более 70 л крови.

«Уже не первый раз жители станиц, городов и поселков с большим удовольствием приходят в мобильный комплекс исполнить свой гражданский долг и реализовать право на добровольную сдачу крови нуждающимся пациентам районов и края», — цитирует главврача краевой Станции переливания крови Алексея Коденева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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