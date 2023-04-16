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В Пасхальную ночь ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет, один человек погиб, шестеро ранены

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-pashalnuyu-noch-vsu-vypustili-po-donetsku-20-raket-odin-chelovek-pogib-shestero-raneny
В Пасхальную ночь ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет, один человек погиб, шестеро ранены
Фото пресс-службы ЮВО

Украинские военные в ночь на 16 апреля выпустили по Донецку 20 ракет из реактивных систем залпового огня. Один местный житель погиб, еще шестеро ранены.

ВСУ обстреляли территорию в районе Спасо-Преображенского кафедрального собора на улице Артема, где проходило пасхальное богослужение. В это время в храме и возле него находились несколько десятков человек. В результате обстрела загорелся детсад № 294 и еще один был поврежден. Также были повреждены объекты инфраструктуры, ведущие к Крытому рынку, сообщает ТАСС.

По данным представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь велся в 3:25 со стороны поселка Очертино, сообщает представительство в Telegram.

В воскресенье утром удары по Донецку продолжились. Киевский и Куйбышевский районы обстреляли трижды — в 4:25, 5:05 и 6:35. В общей сложности утром 16 апреля ВСУ 14 снарядов.

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