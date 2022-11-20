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В парке «Ривьера» в Сочи космонавты высадили магнолию

Общество
20.11.2022 11:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-parke-rivera-v-sochi-kosmonavty-vysadili-magnoliyu
В парке «Ривьера» в Сочи космонавты высадили магнолию
Фото пресс-службы администрации Сочи

Магнолию на Аллее космонавтов высадили космонавты-испытатели Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

Космонавты находились в совместном полете в 67-й долговременной экспедиции МКС продолжительностью порядка 194 суток.

Первую магнолию в парке «Ривьера» на Аллее космонавтов посадил Юрий Гагарин 15 мая 1961 года. Это стало традицией, которую поддерживают все космонавты, прибывшие в Сочи. В текущем году российские космонавты посадили три именные магнолии. В настоящее время на аллее растет свыше 60 деревьев.

«И в других городах, где побывал Юрий Гагарин, первый отряд, есть Аллеи космонавтов. Они заложили эти основы, и мы поддерживаем их традиции. Здорово, что в Сочи это сохраняется», —  сказал Олег Артемьев.

В санаториях Сочи, заключивших договоры с Роскосмосом, действует программа постполетной реабилитации для космонавтов, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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