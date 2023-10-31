В парке поселка Виноградного под Анапой установят Вечный огонь

Глава Анапы Василий Швец 31 октября провел встречу с подрядчиком для обсуждения текущего состояния реконструкции парка в поселке Виноградном.

Парк в прошлом году занял первое место в рейтинговом голосовании национального проекта «Жилье и городская среда». В планах важное изменение общественного пространства — установка Вечного огня рядом с обелиском героям-землякам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Проект уже готов, и после завершения всех необходимых согласований начнутся работы по монтажу объекта.

При этом реконструкция парка активно продолжается. Здесь устанавливают новые лавочки и урны, а также проводят благоустройство тропинок, включая создание дополнительных дорожек, укладку тротуарной плитки и установку бордюров, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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