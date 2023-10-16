В Анапе появится мурал с портретом поэта Михаила Лермонтова

Портрет русского поэта Михаила Лермонтова появится на фасаде многоэтажного дома на улице Ивана Голубца, 103 в районе Ореховой рощи.

Работы по созданию мурала стартовали 15 октября и были приурочены ко дню рождения писателя. С обратной стороны этой же многоэтажки недавно появился мурал с портретом Героя Советского Союза Ивана Голубца. Работы ведут в рамках патриотического проекта «Стена памяти».

Кроме того, в сквере на улице Лермонтова появится бюст Лермонтова, его уже изготовили московские скульпторы, сообщает Telegram-канал газеты «Анапское Черноморье».

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