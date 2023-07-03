В парке «Краснодар» заметили голую девушку. Видео

Обнаженную девушку заметили рано утром 3 июля. Она шла со стороны Японского сада в сторону улицы Восточно-Кругликовской мимо стадиона «Краснодар».

Очевидец снял голую девушку на видео и выложил в соцсети. Автор видео и окружающие были шокированы увиденным.

В комментариях в соцсетях пользователи привели разные версии появления голой девушке в парке «Краснодар»:

«Проспорила скорее всего»;

«Голову напекло просто»;

«На работу идет, сегодня же понедельник»;

«За пропуском в Японский сад ходила»;

«Пошла на крайние меры в попытке найти возлюбленного».

Появлением в обнаженном виде в общественном могут квалифицировать как мелкое хулиганство. За это нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от 500 до 1 тыс. рублей или административного ареста на срок до 15 суток.

Читайте также: в ближайшие дни в Краснодарском крае ожидается жара до +37 °С.