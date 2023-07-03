В парке «Краснодар» заметили голую девушку. Видео
Обнаженную девушку заметили рано утром 3 июля. Она шла со стороны Японского сада в сторону улицы Восточно-Кругликовской мимо стадиона «Краснодар».
Очевидец снял голую девушку на видео и выложил в соцсети. Автор видео и окружающие были шокированы увиденным.
В комментариях в соцсетях пользователи привели разные версии появления голой девушке в парке «Краснодар»:
«Проспорила скорее всего»;
«Голову напекло просто»;
«На работу идет, сегодня же понедельник»;
«За пропуском в Японский сад ходила»;
«Пошла на крайние меры в попытке найти возлюбленного».
Появлением в обнаженном виде в общественном могут квалифицировать как мелкое хулиганство. За это нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от 500 до 1 тыс. рублей или административного ареста на срок до 15 суток.
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