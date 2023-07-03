В ближайшие дни в Краснодарском крае ожидается жара до + 37 °С

Температура воздуха на Кубани заметно увеличится уже с 3 июля. По прогнозу синоптиков, в этот день в регионе будет переменная облачность без осадков.

Днем столбики термометров в крае поднимутся до +29…34 °С. На Черноморском побережье днем +27…32 °С, ночью +18….23 °С. На Азовском побережье днем +26…31 °С, ночью +19…24 °С. В горах днем +20…25 °С, ночью +10…15 °С.

В Краснодаре 3 июля осадков не ожидается. Температура воздуха днем поднимется до +31…33 °С, а ночью опустится до +16…18 °С.

Во вторник, 4 июля на Кубани прогнозируют жару до +37 °С. В этот день в отдельных районах края пройдет кратковременный дождь, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Во время жары людям рекомендуют носить светлую воздухонепроницаемую одежду из натуральных тканей и головные уборы. Передвигаться советуют не спеша и больше находиться в тени. Рекомендуется пить больше воды и воздержаться от употребления спиртного.

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