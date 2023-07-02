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Пора искупаться: где самая теплая вода в море в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pora-iskupatsya-gde-samaya-teplaya-voda-v-more-v-krasnodarskom-krae
Пора искупаться: где самая теплая вода в море в Краснодарском крае
Фото Екатерины Лызловой, «Кубань 24»

Утром 2 июля самая теплая морская вода — в Туапсинском районе. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, в Туапсе температура морской воды — +25 °C. На один градус меньше в Ейске, Приморско-Ахтарске, Темрюке и Сочи — +24 °C. 

В Геленджике и Новороссийске морская вода прогрелась до +23 °C. В Анапе пока прохладнее всего — +22 °C. 

Температура воздуха 2 июля днем +27…+32 °C, в горах днем +17…+22 °C, на Черноморском побережье — +25…+30 °C.

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