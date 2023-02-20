В парке «Краснодар» убирают новогодние украшения
Общество
20.02.2023 10:38
Парк «Краснодар» расстается с зимними украшениями. Фотографиями утром 20 февраля поделились очевидцы в соцсетях.
На снимке видно, как рабочие убирают с газонов светящиеся шары. Всем, кто не успел сфотографироваться в ярких декорациях, придется дождаться следующей зимы, отмечают в неофициальной группе парка в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», весной парк «Краснодар» планирует долгожданное открытие Японского сада. Перед входом в новую локацию уже с 8 февраля работают терминалы, информирующие посетителей о правилах посещения и основных объектах сада.
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