В парке «Краснодар» убирают новогодние украшения

Парк «Краснодар» расстается с зимними украшениями. Фотографиями утром 20 февраля поделились очевидцы в соцсетях.

На снимке видно, как рабочие убирают с газонов светящиеся шары. Всем, кто не успел сфотографироваться в ярких декорациях, придется дождаться следующей зимы, отмечают в неофициальной группе парка в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», весной парк «Краснодар» планирует долгожданное открытие Японского сада. Перед входом в новую локацию уже с 8 февраля работают терминалы, информирующие посетителей о правилах посещения и основных объектах сада.