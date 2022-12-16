В парке «Краснодар» появились светящиеся воздушные шары
Общество
16.12.2022 21:11
Парк «Краснодар» продолжают украшать новыми арт-объектами к Новому году. Теперь в нем установили специальные формы воздушных шаров, которые светятся в темноте разными цветами.
Их поставили на газонах возле арт-объекта «Абстракта». Светящимися воздушными шарами посетители советуют любоваться вечером при полной темноте.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в парке «Краснодар» появились светящиеся бабочки. Их установили на кустах вдоль прогулочной аллеи. Днем бабочки не особо приметны, однако вечером они превращаются в красивейшее буйство света.
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