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В парке «Краснодар» появились светящиеся воздушные шары

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-parke-krasnodar-poyavilis-svetyashhiesya-vozdushnye-shary
В парке «Краснодар» появились светящиеся воздушные шары
Фото из соцсетей

Парк «Краснодар» продолжают украшать новыми арт-объектами к Новому году. Теперь в нем установили специальные формы воздушных шаров, которые светятся в темноте разными цветами.

Их поставили на газонах возле арт-объекта «Абстракта». Светящимися воздушными шарами посетители советуют любоваться вечером при полной темноте.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в парке «Краснодар» появились светящиеся бабочки. Их установили на кустах вдоль прогулочной аллеи. Днем бабочки не особо приметны, однако вечером они превращаются в красивейшее буйство света.

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