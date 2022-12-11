В парке «Краснодар» на кустах появились светящиеся бабочки
Общество
11.12.2022 09:20
Перед Новым годом еще одна светящаяся инсталляция украсила парк «Краснодар». На кустах вдоль прогулочной аллеи появились бабочки, которые днем не особо приметны, однако вечером они превращаются в красивейшее буйство света.
Посетители и пользователи социальных сетей уже оценили новый арт-объект парка.
— Красота! Лишь бы некоторые сейчас их не поломали в процессе фотканья.
— Впечатляет! Бабочки — это вам не грибы разноцветные!
— Я из Москвы, и я Вам, жители Краснодара, очень завидую, что вы можете каждый день любоваться на такую красоту!
Так выглядят бабочки при свете дня.
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