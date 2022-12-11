В парке «Краснодар» на кустах появились светящиеся бабочки

Перед Новым годом еще одна светящаяся инсталляция украсила парк «Краснодар». На кустах вдоль прогулочной аллеи появились бабочки, которые днем не особо приметны, однако вечером они превращаются в красивейшее буйство света.

Посетители и пользователи социальных сетей уже оценили новый арт-объект парка.

— Красота! Лишь бы некоторые сейчас их не поломали в процессе фотканья.

— Впечатляет! Бабочки — это вам не грибы разноцветные!

— Я из Москвы, и я Вам, жители Краснодара, очень завидую, что вы можете каждый день любоваться на такую красоту!

Так выглядят бабочки при свете дня.

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