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В парке «Краснодар» на кустах появились светящиеся бабочки

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-parke-krasnodar-na-kustah-poyavilis-svetyashhiesya-babochki
В парке «Краснодар» на кустах появились светящиеся бабочки
Фото t.me/park_galitskogo

Перед Новым годом еще одна светящаяся инсталляция украсила парк «Краснодар». На кустах вдоль прогулочной аллеи появились бабочки, которые днем не особо приметны, однако вечером они превращаются в красивейшее буйство света.

Посетители и пользователи социальных сетей уже оценили новый арт-объект парка.

— Красота! Лишь бы некоторые сейчас их не поломали в процессе фотканья.

— Впечатляет! Бабочки — это вам не грибы разноцветные!

— Я из Москвы, и я Вам, жители Краснодара, очень завидую, что вы можете каждый день любоваться на такую красоту! 

Так выглядят бабочки при свете дня.

Фото t.me/park_galitskogo

Читайте также: в парке «Краснодар» включили новогоднюю иллюминацию.

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