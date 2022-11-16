Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В парке «Краснодар» начали устанавливать светящиеся лотосы

Общество
16.11.2022 14:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-parke-krasnodar-nachali-ustanavlivat-svetyashhiesya-lotosy
В парке «Краснодар» начали устанавливать светящиеся лотосы
Кадр из видео t.me/park_galitskogo

Видео с процессом установки конструкций выложили в одном из пабликов, посвященных парку «Краснодар» 16 ноября.

Одна из любимых светящихся локаций парка скоро будет готова к фотосессиям. Искусственные лотосы, которые светятся по ночам, устанавливают на месте одного из отключенных на зиму плоскостных фонтанов.

«Каждый цветок на четкой высоте! За этим следят», — написали авторы видео в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в сети появились новые фото и видео из японского сада в парке «Краснодар».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе во время штурма ликвидировали мужчину, ранившего троих полицейских
В Анапе во время штурма ликвидировали мужчину, ранившего троих полицейских
В Анапе ранивший ножом двоих полицейских мужчина стрелял в следователя
В Анапе ранивший ножом двоих полицейских мужчина стрелял в следователя
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Как в Краснодарском военном училище имени Штеменко готовят шифровальщиков
Как в Краснодарском военном училище имени Штеменко готовят шифровальщиков
Власти Анапы добились сноса коттеджей на землях сельхозназначения в Варваровке
Власти Анапы добились сноса коттеджей на землях сельхозназначения в Варваровке
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В парке «Краснодар» начали устанавливать светящиеся лотосы
  2. В Карасунском округе Краснодара отключились 25 трансформаторных подстанций
  3. Бывший вице-мэр Ейска получил год условно за аферу с установкой окон в торговых точках на пляже
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Когда троллейбус придет в «Немецкую деревню» и в «Губернский»
  6. В оперштабе Краснодарского края прокомментировали скандал в школе № 29 Новороссийска
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях