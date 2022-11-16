В парке «Краснодар» начали устанавливать светящиеся лотосы
Общество
16.11.2022 14:40
Видео с процессом установки конструкций выложили в одном из пабликов, посвященных парку «Краснодар» 16 ноября.
Одна из любимых светящихся локаций парка скоро будет готова к фотосессиям. Искусственные лотосы, которые светятся по ночам, устанавливают на месте одного из отключенных на зиму плоскостных фонтанов.
«Каждый цветок на четкой высоте! За этим следят», — написали авторы видео в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в сети появились новые фото и видео из японского сада в парке «Краснодар».
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