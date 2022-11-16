В парке «Краснодар» начали устанавливать светящиеся лотосы

Кадр из видео t.me/park_galitskogo

Видео с процессом установки конструкций выложили в одном из пабликов, посвященных парку «Краснодар» 16 ноября.

Одна из любимых светящихся локаций парка скоро будет готова к фотосессиям. Искусственные лотосы, которые светятся по ночам, устанавливают на месте одного из отключенных на зиму плоскостных фонтанов.

«Каждый цветок на четкой высоте! За этим следят», — написали авторы видео в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в сети появились новые фото и видео из японского сада в парке «Краснодар».