В парке «Краснодар» начали создавать холм с кедрами

Новая геопластика появится в ближайшее время между кафетерием «Мороженое» и Зеркальным лабиринтом.

Озеленители уже приступили к работам на этом участке. Здесь создадут небольшой холм, на котором будут расти 10 кедров. Его высота составит около 1 метра, а ширина — 45 на 10 метров.

«Когда работы будут завершены, обязательно покажу вам результат», — сообщает Telegram-канал «Парк Краснодар».

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