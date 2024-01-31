Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В парке «Краснодар» начали создавать холм с кедрами

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-parke-krasnodar-nachali-stroit-holm-s-kedrami
В парке «Краснодар» начали создавать холм с кедрами
Фото из соцсетей

Новая геопластика появится в ближайшее время между кафетерием «Мороженое» и Зеркальным лабиринтом.

Озеленители уже приступили к работам на этом участке. Здесь создадут небольшой холм, на котором будут расти 10 кедров. Его высота составит около 1 метра, а ширина — 45 на 10 метров.

«Когда работы будут завершены, обязательно покажу вам результат», — сообщает Telegram-канал «Парк Краснодар».

Читайте также: новый арт-объект появилась в Японском саду парка «Краснодар». Статуя дракона украсила пруд Канамиикэ.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях