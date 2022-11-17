Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В парке «Краснодар» к Новому году устанавливают новые светящиеся арт-объекты

Общество
17.11.2022 18:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-parke-krasnodar-k-novomu-godu-ustanavlivayut-novye-svetyashhiesya-art-obekty
В парке «Краснодар» к Новому году устанавливают новые светящиеся арт-объекты
Фото t.me/park_galitskogo

Белые фигуры, подсвеченные разными цветами, показали на видео в одном из пабликов, посвященных парку.

Новые арт-объекты — снеговики, звезды, елки, ледяные глыбы. Также среди них можно найти полярных медведей, моржей и оленей. Сейчас фигуры расположены недалеко от недавно установленных светящихся лотосов, почти на самом входе в парк.

«Новый год уже близко!» — написали авторы видео в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в парке «Краснодар» начали устанавливать светящиеся лотосы. Они появились на месте одного из отключенных на зиму плоскостных фонтанов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Как в Краснодарском военном училище имени Штеменко готовят шифровальщиков
Как в Краснодарском военном училище имени Штеменко готовят шифровальщиков
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
На Краснодарский край надвигаются морозы, ночью местами температура опустится ниже нуля
На Краснодарский край надвигаются морозы, ночью местами температура опустится ниже нуля
В Краснодарском крае до 18 ноября ожидаются ливни с градом, мокрый снег и ураганный ветер
В Краснодарском крае до 18 ноября ожидаются ливни с градом, мокрый снег и ураганный ветер
Бывший вице-мэр Ейска получил год условно за аферу с установкой окон в торговых точках на пляже
Бывший вице-мэр Ейска получил год условно за аферу с установкой окон в торговых точках на пляже
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Про любимый мирный трактор: какие выводы стоит сделать из прилета украинской ракеты в Польшу
  2. В Ленинградском районе проводят ежегодную подготовку убежищ и укрытий в подвалах
  3. Фейк: в Ейске жильцы пострадавшего при крушении Су-34 дома не получили документы о выселении
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В театр со своим пакетом: Краснодарский «Один театр» готовит премьеру спектакля об экологии
  6. Через Керченский пролив перевезли уже более 33,1 тыс. пассажиров
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях