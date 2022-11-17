В парке «Краснодар» к Новому году устанавливают новые светящиеся арт-объекты
Общество
17.11.2022 18:00
Белые фигуры, подсвеченные разными цветами, показали на видео в одном из пабликов, посвященных парку.
Новые арт-объекты — снеговики, звезды, елки, ледяные глыбы. Также среди них можно найти полярных медведей, моржей и оленей. Сейчас фигуры расположены недалеко от недавно установленных светящихся лотосов, почти на самом входе в парк.
«Новый год уже близко!» — написали авторы видео в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в парке «Краснодар» начали устанавливать светящиеся лотосы. Они появились на месте одного из отключенных на зиму плоскостных фонтанов.
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