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В парке «Краснодар» изменили время выдачи кодов в Японский сад

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-parke-krasnodar-izmenili-vremya-vydachi-kodov-v-yaponskij-sad
В парке «Краснодар» изменили время выдачи кодов в Японский сад
Фото Евгения Резника, «Кубань 24»

В Японском саду парка «Краснодар» коды на посещение теперь выдают в новое время и только семь раз в день.

Посещение Японского сада по-прежнему осуществляется по QR-кодам, которые можно получить в инфоматах, расположенных у входа. Время прогулок не ограничено.

Время выдачи кодов:

  • 6:45
  • 9:15
  • 12:15
  • 14:15
  • 17:15
  • 19:15
  • 21:15

Посетителей просят обратить внимание, что интервал времени получения кодов разный. На какое время ввели такое расписание, не сообщается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», при забронированной чайной церемонии в Чайном домике QR-код в Японский сад не требуется, гостя встретит администратор и проведет.

Читайте также: спекулянты просят до 2 тыс. рублей за QR-коды для посещения Японского сада в парке «Краснодар».

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