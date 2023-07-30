В парке «Краснодар» изменили время выдачи кодов в Японский сад
Общество
30.07.2023 15:39
В Японском саду парка «Краснодар» коды на посещение теперь выдают в новое время и только семь раз в день.
Посещение Японского сада по-прежнему осуществляется по QR-кодам, которые можно получить в инфоматах, расположенных у входа. Время прогулок не ограничено.
Время выдачи кодов:
- 6:45
- 9:15
- 12:15
- 14:15
- 17:15
- 19:15
- 21:15
Посетителей просят обратить внимание, что интервал времени получения кодов разный. На какое время ввели такое расписание, не сообщается.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», при забронированной чайной церемонии в Чайном домике QR-код в Японский сад не требуется, гостя встретит администратор и проведет.
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