На территории Японского сада в парке «Краснодар» открылся Чайный дом

В Чайном доме все гости могут погрузиться в атмосферу традиционной чайной церемонии, попробовать разные виды чая под контролем чайного мастера.

Гостям обещают аутентичную обстановку и все сопутствующие ритуалы чайной церемонии.

Чайный дом в Японском саду выполнен в архитектурном стиле минка. В здании три чайные комнаты, предназначенные для организации и проведения традиционных чаепитий.

Посетить церемонию можно по предварительному бронированию на сайте. Минимальное количество оплаченных участников чаепития — 4 человека, максимальное — 8 человек.

Чтобы попасть в Чайный дом необходимо перейти по ссылке «Забронировать церемонию», указать количество гостей, дату, выбрать желаемое время, написать имя гостя, за которым следует закрепить бронь. Обязательно указать название желаемой церемонии.

При забронированной чайной церемонии QR-код в Японский сад не требуется, гостя встретит администратор и проведет в Чайный дом.

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