В парке «Дендрарий» в Сочи заметили массовое скопление краснокнижных ядовитых грибов

Массовые скопления решеточника красного впервые зафиксировали в парке «Дендрарий».

Этот редкий вид грибов имеет необычную форму и яркий цвет. Растет он в Краснодарском крае, Московской области, Санкт-Петербурге, на Алтае. Гриб занесен в Красную книгу России, общая численность этого гриба оценивается в 500 особей.

Ведущий научный сотрудник ФГБУ «Сочинский национальный парк» Галина Солтани сообщила, что в сочинском «Дендрарии» одновременно можно увидеть несколько десятков плодовых тел этого гриба. Она подчеркнула, что решеточник красный часто встречается в Сочи, но массового скопления до сих пор не отмечалось.

«Обычно один—два, но чтобы ковром, такого не было. У нас это впервые, это достаточно редкое событие», — сказала Солтани.

По ее мнению, такой массовый рост грибов может быть вызван высокой влажностью, туманами и умеренно теплой погодой. Растут эти грибы до тех пор, пока сохраняется теплая погода, вплоть до ноября. Скопления решеточника красного издают специфический запах.

Солтани напомнила, что встретить решеточник можно не только в парке, но и в городе. Жителям и гостям Сочи стоит соблюдать осторожность, так как эти грибы очень ядовитые.

«Узнать их можно по внешним признакам, они имеют весьма необычную форму и ярко-выраженный цвет», — сказала ученый.

Рост краснокнижных грибов продолжится до тех пор, пока в Сочи будет сохраняться тепло, вплоть до ноября, сообщает «РИА Новости».

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