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В парке Анапы 20 человек застряли на экстремальном аттракционе «Кондор»

Происшествия
03.09.2022 21:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-parke-anapy-20-chelovek-zastryali-na-ekstremalnom-attraktsione-kondor
В парке Анапы 20 человек застряли на экстремальном аттракционе «Кондор»
Фото t.me/pva_anapa

В парке «Джунгли» вечером 3 сентября остановился один из самых высоких аттракционов. В кабинках на высоте остались 20 посетителей.

По словам очевидцев, люди час сидят на высоте и не могут спуститься. На сообщение отреагировала полиция Анапы.

«На место незамедлительно направлены сотрудники полиции. В настоящий момент полицейскими во взаимодействии со спасательными службами проводится необходимые мероприятия по спуску людей с аттракциона. Полиция по данному факту инициировала проведение проверки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе Отдела МВД России по Анапе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 26 августа в этом же парке остановилось колесо обозрения.

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