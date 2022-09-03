В парке Анапы 20 человек застряли на экстремальном аттракционе «Кондор»
Происшествия
03.09.2022 21:32
В парке «Джунгли» вечером 3 сентября остановился один из самых высоких аттракционов. В кабинках на высоте остались 20 посетителей.
По словам очевидцев, люди час сидят на высоте и не могут спуститься. На сообщение отреагировала полиция Анапы.
«На место незамедлительно направлены сотрудники полиции. В настоящий момент полицейскими во взаимодействии со спасательными службами проводится необходимые мероприятия по спуску людей с аттракциона. Полиция по данному факту инициировала проведение проверки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе Отдела МВД России по Анапе.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 26 августа в этом же парке остановилось колесо обозрения.
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