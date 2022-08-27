В Анапе из-за технического сбоя на время остановилось колесо обозрения с пассажирами

В Анапе из-за технического сбоя на время остановилось колесо обозрения с пассажирами

Инцидент произошел 26 августа около 23:00 в парке Джунгли на улице Красноармейской.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что аттракцион «Колесо обозрения» остановился во время работы. В тот момент в кабинах находились люди.

«При проверке информации было установлено, что произошел сбой в работе аттракциона, на 5 минут, затем колесо работало в обычном режиме», — сообщили в пресс-службе ОМВД Анапы.

В результате инцидента с колесом обозрения никто не пострадал. По данному факту полиция инициировала проведение проверки.

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