В парках Краснодара запретили ездить на электросамокатах

Использовать средства индивидуальной мобильности будет запрещено в парках: «Городской сад», «Солнечный остров», им. 30-летия Победы, «Чистяковская роща», «Старая Кубань» и «Рождественский».

Мэр Краснодара Евгений Наумов подчеркнул, что ограничение на езду на электросамокатах в парках вводят для комфорта всех горожан.

«Безусловно, электросамокат для многих является удобным транспортом, но, к сожалению, чаще всего, не безопасным. Причем как для самих водителей, так и для пешеходов», — написал Наумов в Telegram.

В мэрии Краснодара уточнили, что запрет на использование электросамокатов в городских парках начнет действовать во II квартале текущего года. Необходимые дорожные знаки в зеленых зонах установят в мае.

Кроме того, власти краевой столицы прорабатывают вопрос об ограничении скорости СИМов в скверах и бульварах до 15 км/ч. Это нововведение также может начать действовать в Краснодаре уже во II квартале текущего года.

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