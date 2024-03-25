Уголовное дело заведут на самокатчицу, сбившую женщину в Краснодаре

Инцидент произошел 22 марта около 20:00 на пересечении улиц Игнатова и Трудовой Славы. О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы.

По их словам, девушка учила подругу кататься на электросамокате. Та не справилась с управлением и врезалась в проходившую мимо женщину. После этого обе девушки скрылись.

Также сообщалось, что у пострадавшей от наезда самоката женщины рваная рана ноги и ушибы тела.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. СУ СК РФ по Краснодарскому краю проводит процессуальную проверку. Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах расследования.

Исполнение поручения под контролем центрального аппарата ведомства, сообщает пресс-служба СК РФ.

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