В парках Краснодара с 15 июля на 5 дней отключат аттракционы из-за жары
Общество
15.07.2024 10:49
В связи с высокой температурой воздуха днем будет приостановлена работа аттракционов.
Аттракционы будут закрыты с 15 по 19 июля с 12:00 до 16:00. Такое решение приняли в связи с высокой температурой воздуха: согласно техническим требованиям по эксплуатации аттракционов и в целях обеспечения безопасности отдыхающих, сообщает Telegram-канал «Краснодарские парки».
Читайте также: понижение температуры на Кубани ожидается в третьей декаде июля.