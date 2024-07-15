В парках Краснодара с 15 июля на 5 дней отключат аттракционы из-за жары

В связи с высокой температурой воздуха днем будет приостановлена работа аттракционов.

Аттракционы будут закрыты с 15 по 19 июля с 12:00 до 16:00. Такое решение приняли в связи с высокой температурой воздуха: согласно техническим требованиям по эксплуатации аттракционов и в целях обеспечения безопасности отдыхающих, сообщает Telegram-канал «Краснодарские парки».

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