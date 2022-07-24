В парках Краснодара отменили семейные гулянья из-за непогоды

Фото пресс-службы администрации Краснодара

В парках Краснодара 24 июля в четырех парках должны были продолжаться «Семейные выходные», однако днем пошел дождь, который к вечеру может только усилиться. Поэтому все оставшиеся запланированные мероприятия отменили.

Так, концерты с выступлениями местных творческих коллективов и артистов, а также детские мастер-классы должны были пройти в Городском саду, Чистяковской роще, парке им. 30-летия Победы и парке «Солнечный Остров».

С обеда в краевом центре местами начались кратковременные дожди, поэтому жителям и гостям города рекомендуют оставаться дома до улучшения погоды.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 24 июля ожидаются сильные дожди, смерчи и подъем воды в реках.