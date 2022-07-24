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В парках Краснодара отменили семейные гулянья из-за непогоды

Общество
24.07.2022 15:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-parkah-krasnodara-otmenili-semejnye-gulyanya-iz-za-nepogody
В парках Краснодара отменили семейные гулянья из-за непогоды
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В парках Краснодара 24 июля в четырех парках должны были продолжаться «Семейные выходные», однако днем пошел дождь, который к вечеру может только усилиться. Поэтому все оставшиеся запланированные мероприятия отменили.

Так, концерты с выступлениями местных творческих коллективов и артистов, а также детские мастер-классы должны были пройти в Городском саду, Чистяковской роще, парке им. 30-летия Победы и парке «Солнечный Остров».

С обеда в краевом центре местами начались кратковременные дожди, поэтому жителям и гостям города рекомендуют оставаться дома до улучшения погоды.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 24 июля ожидаются сильные дожди, смерчи и подъем воды в реках.

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