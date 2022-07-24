В парках Краснодара отменили семейные гулянья из-за непогоды
Общество
24.07.2022 15:53
В парках Краснодара 24 июля в четырех парках должны были продолжаться «Семейные выходные», однако днем пошел дождь, который к вечеру может только усилиться. Поэтому все оставшиеся запланированные мероприятия отменили.
Так, концерты с выступлениями местных творческих коллективов и артистов, а также детские мастер-классы должны были пройти в Городском саду, Чистяковской роще, парке им. 30-летия Победы и парке «Солнечный Остров».
С обеда в краевом центре местами начались кратковременные дожди, поэтому жителям и гостям города рекомендуют оставаться дома до улучшения погоды.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 24 июля ожидаются сильные дожди, смерчи и подъем воды в реках.
Популярные новости
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- СК выясняет обстоятельства гибели женщины при потопе в Сочи
- ТРЦ «МореМолл» в Сочи закрыли на несколько дней для ликвидации последствий ливня
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
- На месте обвала подпорной стены в Сочи ввели режим ЧС