В Краснодарском крае 24 июля ожидаются сильные дожди, смерчи и подъем воды в реках

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По прогнозу синоптиков, 24 июля на Кубани местами будут идти сильные дожди с грозой, градом и шквалистым усилением ветра.

В Геленджике, а также Туапсинском, Мостовском, Отрадненском и Лабинском районах ожидается подъем уровней воды в горных реках, местами с достижением неблагоприятных отметок.

Кроме того, 24 июля в течение суток на участке от Анапы до Сочи возможно формирование смерчей над морем.

В связи с непогодой в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. Спасатели призывают жителей и гостей региона в этот день внимательно следить за изменениями окружающей среды и соблюдать все необходимые меры безопасности.

При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам: 112, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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