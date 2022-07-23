В Краснодарском крае 24 июля ожидаются сильные дожди, смерчи и подъем воды в реках
Общество
23.07.2022 15:07
По прогнозу синоптиков, 24 июля на Кубани местами будут идти сильные дожди с грозой, градом и шквалистым усилением ветра.
В Геленджике, а также Туапсинском, Мостовском, Отрадненском и Лабинском районах ожидается подъем уровней воды в горных реках, местами с достижением неблагоприятных отметок.
Кроме того, 24 июля в течение суток на участке от Анапы до Сочи возможно формирование смерчей над морем.
В связи с непогодой в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. Спасатели призывают жителей и гостей региона в этот день внимательно следить за изменениями окружающей среды и соблюдать все необходимые меры безопасности.
При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам: 112, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Туапсинском районе смерч вышел из моря на берег.
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