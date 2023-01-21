В парках Краснодара можно будет покататься на аттракционах со скидкой 50%

С 1 февраля акция будет действовать по средам.

Все посетители смогут прокатиться на аттракционах за половину стоимости. В этот день билеты будут стоить в среднем от 80 до 125 рублей.

«Для того, чтобы отдых в наших парках стал более доступным для краснодарцев, по поручению руководства города мы вместе с МБУК «Парки культуры и отдыха» проработали этот вопрос и решили, что такую скидку один раз в неделю должны получать все — и дети, и взрослые», — рассказала начальник управления культуры Ирина Удовицкая.

Льготное катание на аттракционах будет действовать каждую среду, за исключением праздничных дней. Скидки будут действовать в «Солнечный острове», Чистяковской роще, Городском саду и парке им. 30-летия Победы. Скидка не будет распространяться на билет на колесо обозрения в Городском саду, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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