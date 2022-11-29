В Геленджике на Тонком мысе планируют построить парк площадью 11 гектаров
Общество
29.11.2022 15:40
Проект парка получил положительное заключение Главгосэкспертизы РФ. Его разобьют на улице Десантной.
На площади 11 га появятся прогулочная зона, велодорожка, спортивные и игровые комплексы, а также аттракционы для посетителей разных возрастов. Кроме того, там обустроят фонтаны и зеленую зону, проведут освещение.
Застройщиком выступает управление ЖКХ мэрии Геленджика, генпроектировщиком — проектный институт «Ставрополькоммунпроект», сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.
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