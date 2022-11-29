В Геленджике на Тонком мысе планируют построить парк площадью 11 гектаров

Проект парка получил положительное заключение Главгосэкспертизы РФ. Его разобьют на улице Десантной.

На площади 11 га появятся прогулочная зона, велодорожка, спортивные и игровые комплексы, а также аттракционы для посетителей разных возрастов. Кроме того, там обустроят фонтаны и зеленую зону, проведут освещение.

Застройщиком выступает управление ЖКХ мэрии Геленджика, генпроектировщиком — проектный институт «Ставрополькоммунпроект», сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

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