В парках Краснодара днем 3 июля отключат аттракционы из-за жары

Во всех парках краевой столицы аттракционы не будут работать в самый пик жары 3 июля.

Аттракционы не будут доступны с 12:00 до 16:00. Такое решение приняли в связи с высокой температурой воздуха — до +40 °С, согласно техническим требованиям по эксплуатации аттракционов и в целях обеспечения безопасности отдыхающих.

«Администрация краснодарских парков приносит извинения за возникшие неудобства. В целях обеспечения безопасности посетителей в летний период мы просим вас ограничить пребывание на открытом солнце, носить головные уборы и выбирать для прогулок аллеи с тенью. В случае повторных ограничений работы аттракционов сообщим дополнительно», — сообщает официальный информационный канал «Краснодарские парки» в Telegram.

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