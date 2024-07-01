В Анапе и Туапсе 30 июня установлен новый температурный рекорд

По данным погодного центра «Фобос», 30 июня в России было зафиксировано более 20 температурных рекордов.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в Европейской России обновлением рекордных максимумов отметились причерноморские города Анапа и Туапсе — там воздух прогрелся до +33,5°С и +33,9°С соответственно.

Также температурные рекорды зафиксировали в Калининграде и Туле. На территории Сибири новые погодные рекорды отметили в Енисейске, Ачинске, Тайшете, Кемерово, Нижнеудинске, Барнауле, Минусинске и Новокузнецке, где температура воздуха превышала отметку в +32°С. Самым жарким местом среди сибирских городов-рекордсменов стал Минусинск — там столбики термометров поднялись до +37,7°С.

На Дальнем Востоке третий день подряд обновление суточных рекордов максимальной температуры воздуха фиксируют в Курильске.

По данным синоптиков, 1 июля самая жаркая погода и новые рекорды тепла ожидаются в центральных, северо-западных и южных регионах Европейской России, а также в южных областях Западной и Восточной Сибири, сообщает Михаил Леус в своем Telegram.

Читайте также: в Краснодаре 20 июня установлен температурный рекорд +36°C.