В Краснодаре 20 июня установлен температурный рекорд +36°C

По данным синоптиков, в Краснодаре 20 июня на 0,2 градуса обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха.

В этом году 20 мая зафиксировано +36,0°C. Прежний рекорд был установлен в 2019 году и составлял +35,8°C.

Морская вода в Азовском море 21 июня прогрелась до +25°C в Ейске, +26°C в Тамани, + 25°C в Темрюке. В Приморско-Ахтарске и Должанской вода в море прогрелась до +24°C .

В Черном море вода немного холоднее. Самое теплое море в Анапе, Геленджике и Сочи +24°C. В Туапсе температура морской воды составляет +23°C, в Новороссийске вода прогрелась до +21°C, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

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