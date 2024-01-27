В память о снятии блокады Ленинграда пройдет более 2 тыс. мероприятий на Кубани

Во всех городах и районах Краснодарского края в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда проведут торжественные церемонии возложения цветов и венков к памятникам и мемориалам.

В общей сложности организуют свыше 2 тысяч мероприятий. Центральными станут церемонии награждения памятным знаком правительства Санкт-Петербурга «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Их получат 230 блокадников, проживающих в настоящее время в Краснодарском крае. По состоянию здоровья 158 ветеранов получат награды на дому. Остальным награды вручат на торжественных собраниях и приемах глав муниципалитетов.

Кубань также присоединится ко Всероссийской акции «Блокадный хлеб», в рамках которой будут раздавать кусочки черного хлеба весом 125 г. Именно столько получал житель блокадного Ленинграда в сутки.

Кроме того, планируются встречи молодежных активистов с жителями блокадного Ленинграда. В общеобразовательных учреждениях пройдут Уроки Мужества, спортивные турниры и соревнования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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