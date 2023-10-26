В озеро Абрау выпустили 12 уток из Приморско-Ахтарска

Утята появились на свет, подросли и окрепли на базе отдыха на Азовском побережье, после чего их перевезли в Абрау-Дюрсо.

«Мы не первый раз привозим утят на озеро Абрау. Думаю, местные жители заметили, что и на озере, и на близлежащих водоемах пернатых стало больше. Сейчас большие стаи живут на БАМе, на пруду в Больших Хуторах. На озере Абрау утки облюбовали себе место у ресторана», — пояснил заместитель директора по безопасности завода игристых вин Андрей Войнов.

На озеро прилетают и другие утки — серые и лысухи, но надолго они не задерживаются. Те же утки, которых привозят на озеро малышами, локацию на летнее или зимнее время не меняют.

Жителей и гостей Абрау-Дюрсо просят не кормить уток хлебом — от этого они гибнут. На днях нашли четырех мертвых птиц.

«Чем можно кормить уток? Например, крупами и зерновыми, но только хорошо промытыми и заранее отваренными. Овощами, к примеру, остатками вареного картофеля после ужина. Капуста, свекла, тыква, морковь очень полезны для уток. Большую часть овощей можно давать сырыми, в измельченном виде. Кукуруза — излюбленное утиное лакомство. «Деликатесами» для уток являются вареные яйца, кусочки творога. Но и их обязательно нужно мелко порезать, чтобы они не застряли у птиц в горле и уточки не подавились», — цитирует Андрея Войнова газета «Жизнь Абрау».

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