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В Крымском районе в естественную среду обитания выпустили 750 фазанов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymskom-rajone-v-estestvennuyu-sredu-obitaniya-vypustili-750-fazanov
В Крымском районе в естественную среду обитания выпустили 750 фазанов
Фото t.me/mpr_kk

Очередной выпуск северокавказского подвида фазана состоялся 16 октября в станице Троицкой Крымского района.

Орнитологи госучреждения «Кубанский фазан» и сотрудники краевого минприроды выпустили в естественную среду обитания 750 птиц.

Это не первый выпуск фазанов в текущем году. Ранее в Приморско-Ахтарском и Курганинском районах уже выпустили 1,8 тыс. фазанов, выращенных в специальных условиях.

Северокавказский подвид фазана обычно заселяет государственные природные заказники регионального значения и общедоступные охотничьи угодья, сообщает Министерство природных ресурсов Краснодарского края в Telegram.

Читайте также: в 2023 году в Краснодарском крае в естественную среду обитания выпустят 5,4 тыс. фазанов.

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