В 2023 году в Краснодарском крае в естественную среду обитания выпустят 5,4 тыс. фазанов
В регионе стартовали выпуски северокавказских фазанов, проводимые в рамках программы искусственного расселения этого подвида птиц.
Для выпуска в естественную среду обитания фазанов выращивают и подготавливают. Место расселения заранее обследуют на наличие естественных убежищ и корма. На этой территории регулируют численность хищников.
Первый в этом году выпуск фазанов состоялся 16 марта в Приморско-Ахтарском районе около станицы Бриньковской. Там расселили 300 молодых особей.
Всего в этом году на Кубани планируют выпустить 5,4 тыс. фазанов. Ими заселят охотничью угодья и природные заказники регионального значения, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.
Читайте также: в Россельхознадзоре назвали причину массовой гибели фазанов в Ейском районе. Эксперты предположили, что птицы умерли от отравления антикоагулянтами. Это яды, которые препятствуют свертыванию крови. Их используют фермеры для борьбы с грызунами.
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