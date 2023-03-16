В 2023 году в Краснодарском крае в естественную среду обитания выпустят 5,4 тыс. фазанов

В регионе стартовали выпуски северокавказских фазанов, проводимые в рамках программы искусственного расселения этого подвида птиц.

Для выпуска в естественную среду обитания фазанов выращивают и подготавливают. Место расселения заранее обследуют на наличие естественных убежищ и корма. На этой территории регулируют численность хищников.

Первый в этом году выпуск фазанов состоялся 16 марта в Приморско-Ахтарском районе около станицы Бриньковской. Там расселили 300 молодых особей.

Всего в этом году на Кубани планируют выпустить 5,4 тыс. фазанов. Ими заселят охотничью угодья и природные заказники регионального значения, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Читайте также: в Россельхознадзоре назвали причину массовой гибели фазанов в Ейском районе. Эксперты предположили, что птицы умерли от отравления антикоагулянтами. Это яды, которые препятствуют свертыванию крови. Их используют фермеры для борьбы с грызунами.