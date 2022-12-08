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В Россельхознадзоре назвали причину массовой гибели фазанов в Ейском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rosselhoznadzore-nazvali-prichinu-massovoj-gibeli-fazanov-v-ejskom-rajone
В Россельхознадзоре назвали причину массовой гибели фазанов в Ейском районе
Фото unsplash.com

В конце ноября возле балки Глубокой зафиксировали гибель множества особей фазанов.

Инспекторы Россельхознадзора собрали трупы птиц и отправили в Краснодарскую ветеринарную лабораторию для проведения химико-токсилогической экспертизы и патологоанатомического вскрытия.

Экспертиза показала, что у умерших фазанов не было инфекционных заболеваний. При вскрытии специалисты обнаружили кровоизлияния в мышцы и подкожную клетчатку, а также скопление несвернувшейся крови в области селезенки, печени, грудной и брюшной полости. Эксперты предположили, что птицы умерли от отравления антикоагулянтами. Это яды, которые препятствуют свертыванию крови. Их используют фермеры для борьбы с грызунами.

При проведении химико-токсикологической экспертизы во внутренних органах фазанов нашли антикоагулянты-родентициды: хлорофацинон, бромадиолон и куматетралил. Их относят к группе чрезвычайно опасных ядов. Смертельные дозы этих веществ для животных и птиц составляют всего несколько миллиграммов. При попадании в организм токсин повреждает систему свертывания крови.

В сельском хозяйстве сейчас широко используются химические препараты для борьбы с грызунами, протравливания зерна и уничтожения сорняков. При нарушении правил их применения они могут стать причиной гибели диких животных и птиц, а также стать источником отравления людей, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

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