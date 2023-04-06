В оздоровительных лагерях Краснодарского края и Крыма находятся 16 украинских детей

Об этом сообщила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова 5 апреля в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, сейчас в оздоровительных учреждениях Краснодарского края и Крыма остаются 16 детей из Украины. Родители некоторых из них сейчас находятся в странах Евросоюза.

«Мы передали эти данные Международному красному кресту и очень надеемся на их помощь в воссоединении», — рассказала Львова-Белова.

Детский омбудсмена добавила, что российская сторона пока не получила ни одного официального запроса из Украины о возвращении детей.

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