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В оздоровительных лагерях Краснодарского края и Крыма находятся 16 украинских детей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ozdorovitelnyh-lageryah-krasnodarskogo-kraya-i-kryma-nahodyatsya-16-ukrainskih-detej
В оздоровительных лагерях Краснодарского края и Крыма находятся 16 украинских детей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова 5 апреля в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, сейчас в оздоровительных учреждениях Краснодарского края и Крыма остаются 16 детей из Украины. Родители некоторых из них сейчас находятся в странах Евросоюза.

«Мы передали эти данные Международному красному кресту и очень надеемся на их помощь в воссоединении», — рассказала Львова-Белова.

Детский омбудсмена добавила, что российская сторона пока не получила ни одного официального запроса из Украины о возвращении детей.

Читайте также: в конце прошлого года в Краснодарский край эвакуировали 20 детей-сирот из обстреливаемого района ДНР. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова.

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