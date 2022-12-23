В Краснодарский край эвакуируют 20 детей-сирот из обстреливаемого района ДНР

Об этом 23 декабря сообщила уполномоченный по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова.

По ее словам, на Кубань планируют эвакуировать 20 детей-сирот в возрасте до четырех лет. Соответствующая договоренность есть с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

«Буквально утром мне позвонили и сказали, что нужно эвакуировать 20 самых маленьких детей из Донецкой народной республики, которые находятся под обстрелами сейчас, сироты. Они находятся в эпицентре, там, куда постоянно прилетает», — сказала Львова-Белова.

Дети прибудут в Краснодарский край в ближайшие дни. Их разместят в учреждение, с возможностью устройства их в приемные семьи, сообщает ТАСС.

Кроме того, Львова-Белова сообщила, что власти Кубани проработают вопрос оздоровления детей из новых регионов РФ.

«Мы говорили о том, что очень важно, чтобы у детей с новых территорий появилось санаторно-курортное лечение, особенно у детей с инвалидностью. Это то, чего у них не было на протяжении восьми лет вообще. Отдельно посвятили вопрос детям, которые пережили военные действия, то есть имеют посттравматический синдром. И сейчас Краснодарский край посмотрит, насколько их емкость курортов, лагерей позволяет с определенной периодичностью привозить сюда группы. Сейчас этот вопрос будет прорабатываться, я надеюсь, такая возможность у Краснодарского края будет», — сказала Львова-Белова.

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