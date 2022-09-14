В Отрадненском районе в 2023 году построят ясли на 60 мест

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву доложили 14 сентября во время его рабочей поездки в муниципалитет.

Кондратьев в рамках рабочей поездки посетил детский сад №12 в станице Передовой. Сейчас в детсад ходят 104 ребенка от 3 до 7 лет. Однако в станице есть очередь из детей от одного года до трех лет.

«Ясли — это возможность для родителей выйти на работу. Ко мне обратились жители муниципалитета с просьбой построить здесь корпус для малышей. Необходимо начать строительство в январе и сдать здание к концу 2023 года», — поручил Вениамин Кондратьев.

Руководитель департамента строительства края Сергей Власов сообщил, что проект ясельного корпуса сейчас проходит экспертизу. Сразу после получения положительного заключения, начнутся строительные работы.

Также в ходе поездки Кондратьев осмотрел мост через реку Сладкую. Он стоит рядом с детским садом и соединяет южную и центральную части станицы. В 2020 году мост начал разрушаться. На его реконструкцию из краевого бюджета выделили 27,6 млн рублей. Еще 1,4 млн рублей направили из местного бюджета. Объект был сдан 7 сентября 2021 года.

«Сделано на первый взгляд качественно. Но жители переживают, что мост может снова обвалиться — большие дожди превращают местные реки в бурные потоки. Если есть необходимость укрепить подпорные стены, давайте это делать. Пусть специалисты проведут оценку и решат, нужны ли дополнительные работы», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Губернатор также пообщался с учениками и педагогами школы №8 станицы Передовой. К новому учебному году здесь отремонтировали пищеблок. В 2021 году заменили пол в спортивном зале, в 2020 — обновили систему канализации. Сегодня учебное заведение посещают 338 воспитанников, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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