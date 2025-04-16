В Отрадненском районе стартовало благоустройство парка «Садовый» по нацпроекту

Общественную территорию около Дома культуры в хуторе Садовый приведут в порядок в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На данный момент подрядчик демонтировал старые покрытия, выполнил планировку территории и бетонные работы.

«В парке начали устанавливать поребрики и готовить основания для устройства пешеходных дорожек и двух детских игровых площадок — они будут обустроены в этом году», — сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Площадь парка составляет более 3 га. Благоустройство территории будут проводить поэтапно, в течение нескольких лет. Так, в 2026 году планируют обновить участок вокруг мемориального комплекса, посвященного погибшим в годы Великой Отечественной войны, и установить сцену, сообщает пресс-служба министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края в Telegram.

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