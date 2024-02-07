В Отрадненском районе спасатели сняли кольцо с опухшего пальца девушки

К спасателям в Отрадненском районе обратилась девушка с просьбой снять кольцо.

Она пыталась снять украшение самостоятельно, но палец распух еще больше и стал сильнее болеть.

Боль была настолько сильная, что девушку пришлось отвезти в больницу. Врачи сделали ей анестезию, после чего спасатели аккуратно срезали кольцо, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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