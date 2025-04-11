В Отрадненском районе пятерых чиновников оштрафовали за нарушения в интернете

Прокуратура Отрадненского района провела проверку в пяти администрациях — Бесстрашненского, Рудьевского, Красногвардейского, Подгорносинюхинского и Попутненского сельских поселений.

Во время проверки установили, что 5 должностных лиц сельских администраций не разместили в интернете обязательную информацию в рамках требований закона о развитии малого и среднего предпринимательства.

В отношении чиновников возбудили административные дела о нарушении требований к организации доступа к информации о деятельности госорганов и органов местного самоуправления и ее размещению в сети интернет.

Суд привлек муниципальных служащих к ответственности и назначил им штрафы на общую сумму 15 тыс. рублей. В администрации сельских поселений прокуратура внесла представления. В настоящее время приняты меры к устранению нарушений, сообщает пресс-служба прокуратур Краснодарского края.

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