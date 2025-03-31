Прокуратура наказала сразу восемь глав местных поселений в Тбилисском районе

Прокуратура в ходе проверки выявила, что администрации сельских поселений не разместили на своих официальных интернет-ресурсах сведения о поддержке предпринимательства и участии в целевых программах.

В отношении глав восьми сельских поселений Тбилисского района возбудили административные дела по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ. Данная статья предусматривает ответственность за неразмещение в интернете информации о деятельности органов местного самоуправления в случаях, когда публикация таких сведений предписана федеральным законодательством.

По итогам рассмотрения дел главам поселений назначили штрафы на общую сумму в 24 тыс. рублей. После внесения прокурором представлений все нарушения устранили в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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