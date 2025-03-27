Чиновника из Новороссийска оштрафовали за долгое рассмотрение обращений граждан

Нарушение федерального законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в сфере экологии выявили в ходе проверки сотрудники Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Выяснилось, что заместитель главы одного из внутригородских районов Новороссийска не рассмотрел обращения гражданина и не дал ответ по существу. За это на него возбудили административное дело по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».

Должностное лицо признали виновным в суде и привлекли к административной ответственности. Чиновнику назначили штраф в 5 тыс. рублей. Выявленные нарушения закона уже устранены, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

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