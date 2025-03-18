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Жителя Белореченска оштрафовали на 40 тыс. за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelya-belorechenska-oshtrafovali-na-40-tys-za-diskreditatsiyu-vooruzhennyh-sil-rf
Жителя Белореченска оштрафовали на 40 тыс. за дискредитацию Вооруженных сил РФ
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Видеозапись, содержание которой дискредитировало Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудники ОМВД России по Белореченскому району выявили в соцсетях.

Правоохранители установили автора публикации. Им оказался 45-летний местный житель.

Мужчину задержали по месту проживания. При этом злоумышленник оказал полицейским сопротивление.

В отношении правонарушителя составили протоколы об административных правонарушениях. Суд рассмотрел материалы и назначил мужчине 11 суток административного ареста.

Кроме того, злоумышленника оштрафовали на 40 тыс. рублей с конфискацией предмета правонарушения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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