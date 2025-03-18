Жителя Белореченска оштрафовали на 40 тыс. за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Видеозапись, содержание которой дискредитировало Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудники ОМВД России по Белореченскому району выявили в соцсетях.

Правоохранители установили автора публикации. Им оказался 45-летний местный житель.

Мужчину задержали по месту проживания. При этом злоумышленник оказал полицейским сопротивление.

В отношении правонарушителя составили протоколы об административных правонарушениях. Суд рассмотрел материалы и назначил мужчине 11 суток административного ареста.

Кроме того, злоумышленника оштрафовали на 40 тыс. рублей с конфискацией предмета правонарушения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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