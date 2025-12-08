В Отрадненском районе провели ремонт дороги между райцентром и Подгорной Синюхой

Работы на участке между станицами Отрадной и Подгорной Синюхой выполнили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ремонт провели на протяжении 13 км. Специалисты ликвидировали просадки, устранили колейности и локальные разрушения. Также на участке уложили выравнивающий слой и новое покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Кроме того, специалисты провели ремонт водопропускных труб, заменили остановочные автопавильоны и барьерное ограждение.

На участке нанесли дорожную разметку, установили дорожные знаки, сигнальные столбики, а также укрепили обочины и выполнили планировку откосов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

Читайте также: ремонт дороги между станицей Динской и поселком Агроном завершили по нацпроекту.

Подпишись, здесь всегда интересно.