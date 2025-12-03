Ремонт дороги между станицей Динской и поселком Агроном завершили по нацпроекту

Участок протяженностью 5,9 км автомобильной дороги в Динском районе отремонтировали в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

За прошедшие десять лет с предыдущего ремонта дорога Динская — Агроном износилась и требовала реконструкции на участке с 1 по 7 км.

Подрядная организация уложила верхний слой покрытия из современной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Она не пропускает влагу, а также отличается шероховатостью, что увеличивает безопасность и комфорт движения. Срок службы такой дороги выше. На участке нанесли горизонтальную разметку из термопластика.

Кроме того, установили новые дорожные знаки и провели автономную осветительную систему на пешеходных переходах. На проезжей части разместили светодиодные маяки.

Отремонтированный участок введут в эксплуатацию после того, как его осмотрит приемочная комиссия.

«Обновленная дорога значительно повысит уровень безопасности как для автомобилистов, так и для пешеходов, а также улучшит транспортную доступность населенных пунктов, расположенных вдоль маршрута», — пояснили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

