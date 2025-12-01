Участок дороги отремонтировали по нацпроекту в Выселковском районе

Речь идет об участке трассы Каневская — Березанская с 63 по 69 км.

Работы выполнили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На участке автодороги устранили просадки земляного полотна, обновили дорожное покрытие, установили новые дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерное ограждение. Также отремонтировали водопропускные трубы, укрепили обочины и присыпные бермы. На участке нанесли горизонтальную разметку из термопластика.

В конце ноября рабочая комиссия подтвердила готовность объекта к вводу в эксплуатацию. В ближайшее время пройдет приемочная комиссия, после которой участок официально введут в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

